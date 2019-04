Mick Jagger : qu\'est-ce que la technique TAVI qui a réparé son coeur ?

Le chanteur des Rolling Stones a été opéré d'une valve cardiaque la semaine dernière grâce à la technique TAVI, un procédé chirurgical inventé par un cardiologue français.

Comment va le coeur de Mick Jagger ? Le 5 avril dernier, le chanteur des Rolling Stones subissait une opération du coeur. Si le communiqué du groupe de rock avait annoncé que l'opération était celle d'une valve cardiaque, aucun détail supplémentaire n'avait été donné.

Quelques jours après l'opération, les fans du rockeur en savent un peu plus : Mick Jagger a été opéré d'un rétrécissement d'une valve aortique. Il s'agit d'une sorte de clapet qui s’ouvre et se ferme situé entre le ventricule gauche et l’aorte. Cette valve permet le passage du sang du cœur vers cette artère.



Une opération via l'artère fémorale

Cette valve était, chez le chanteur de 75 ans, très calcifiée : les dépôts de calcaire bloquaient son ouverture et empêchaient le bon écoulement du sang depuis le coeur vers l'aorte, et donc une bonne oxygénation des organes.

Pour que Mick Jagger puisse remonter sur scène rapidement, il a bénéficié d'une technique inventée par un cardiologue français : le professeur Alain Cribier, chef de service de cardiologie au CHU de Rouen. Cette technique est appelée un TAVI pour Transcatheter Aortic Valve Implantation. Elle consiste à conduire un cathéter depuis l'artère fémorale, au niveau de l'aine, jusqu'au coeur pour y placer une valve artificielle biologique en tissu animal, en écrasant la valve aortique malade du patient.

Le principal avantage de cette technique est qu'elle permet un retour rapide à une vie normale, en évitant une anesthésie générale et une opération à coeur ouvert avec ouverture du thorax, beaucoup plus lourde. Les Rolling Stones vont donc pouvoir très prochainement prendre un nouveau départ !