Les lunettes et les audioprothèses en vente à domicile

La journée mondiale de la vue a lieu jeudi 10 octobre, et c'est l'occasion de se rendre compte que les lunettes se vendent désormais aussi à domicile, de même que les prothèses auditives. Les professionnels de ces métiers ont le droit de se déplacer chez les clients et il y a de la demande. "On avait commencé par les personnes malvoyantes et vraiment en perte d'autonomie", indique Alain Lachaud, opticien à Drancy (Seine-Saint-Denis). "Et maintenant, on l'ouvre à des gens qui peuvent être bien voyants, mais qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer", explique-t-il.

Plus d'un million de personnes dépendantes

"On n'a pas toujours la possibilité d'être accompagné", confie Christine Baladir, une cliente qui a opté pour les visites à domicile de son opticien. Les deux premiers déplacements sont gratuits, puis sont facturés 25 euros, non remboursés. Avec plus d'un million de personnes âgées dépendantes en France, le marché potentiel est énorme.