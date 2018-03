Les cancers tuent moins en France et dans l'UE

Le nombre de victimes du cancer est en recul pour l'ensemble de la population européenne. C'est notamment le cas pour l'un des plus meurtriers : le cancer colorectal. Une baisse plus sensible encore en France que dans l'Union européenne. Pour les hommes et les femmes dans le pays, le nombre de morts dus au cancer colorectal a été divisé par deux en l'espace de 50 ans.

5 millions de vies sauvées

Tous cancers confondus, les chercheurs estiment que cinq millions de vies ont été sauvées dans l'UE depuis 1988. Les seules hausses concernent le cancer du pancréas hommes et femmes confondues et le cancer du poumon pour les femmes. Dans l'UE, le cancer du fumeur est depuis longtemps le plus meurtrier chez les hommes. Il est en passe chez les femmes de détrôner le cancer du sein. Enfin, en dépit du dépistage et de la prise en charge rapide, 1,4 million de personnes mourront d'un cancer en 2018 dans l'UE.

