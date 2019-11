Les blessures aux yeux par LBD en forte hausse depuis les "gilets jaunes"

Le nombre de blessures oculaires suspectées d’avoir été causées par des lanceurs de balles de défense sont en forte hausse pour 2018. C’est ce qu’affirme une étude menée auprès des CHU de France et publiée dans The Lancet, revue médicale britannique. Cette hausse serait liée au mouvement des « gilets jaunes » durant lequel le recours aux LBD a été plus important.