La Spice Girl Mel B perd brutalement la vue

Melanie Brown, surnommée Mel B, a subitement perdu la vue de son œil droit. La chanteuse des Spice Girls a déjà perdu l’usage de son œil gauche à la suite d’une opération au laser.

Après l’œil gauche, l’œil droit ? La chanteuse des Spice Girls, Melanie Brown (surnommée Mel B) a perdu la vue de son œil droit le vendredi 17 mai, selon le tabloïde britannique The Sun. La star, aujourd’hui âgée de 43 ans, a déjà perdu l’usage de son œil gauche il y a une vingtaine d’année suite à une opération au laser qui a mal tourné. Elle serait arrivée au Moorfields Eye Hospital de Londres munie d’un cache-œil, guidée par un assistant, en criant : "Je ne vois rien, je suis totalement aveugle !"

A lire aussi : Chirurgie des yeux : pourquoi est-elle si chère ?

"Un traitement très rapide et très efficace"

Transférée au service d’ophtalmologie du Luton and Dunstable University Hospital, au nord de Londres, Mel B aurait rapidement recouvré la vue de son œil droit après avoir reçu "un traitement très rapide et très efficace" a affirmé une source du Sun, et aurait désormais quitté l’hôpital contre l’avis de ses médecins. Pour le moment, il est "incertain que la perte de sa vision soit liée à ses précédents problèmes, même si cela semble probable" a ajouté cette même source. En effet, en 2014, la chanteuse révélait déjà au magazine Hello! que la vue de son œil droit se dégradait. Elle devait alors subir une transplantation de la cornée pour corriger ces troubles de la vue.

Une complication "exceptionnelle"

Comme toute intervention, les chirurgies des yeux au laser ne sont pas dénuées de risque. La perte totale de la vision fait partie des complications possibles d’une chirurgie réfractive de l’œil : l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qualifie ainsi cet événement d’"exceptionnel" mais "qu’il n’est pas possible d’exclure de manière formelle". Parmi les autres complications possibles, une sécheresse oculaire est l’effet indésirable le plus fréquemment observé. L’ANSM relève également des risques d’infection et d’inflammation, de perception de halo lumineux, d’altération de la vision nocturne, de vision dédoublée ou encore de sur-corrections ou de sous-corrections.

Mais que les fans des Spice Girls se rassurent : les soucis de santé de Mel B ne devraient, selon le Sun, pas compromettre la tournée du groupe Spice World – 2019 Tour, qui débutera le 24 mai prochain à Dublin.