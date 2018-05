La comédienne Océanerosemarie fait son coming out transgenre

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, l’humoriste Océan a annoncé être devenu un "homme trans".

" Je ne coupe pas avec mon passé, parce que j’ai l’impression d’avancer vers moi, de me diriger vers, d’évoluer " explique dans une vidéo publiée sur le site Komitid jeudi 17 mai l'humoriste qui se fait appeler dorénavant Océan. Celui qu’on appelait jusqu’à présent Océanerosemarie s’est fait connaître pour son spectacle La Lesbienne invisible et ses chroniques sur France Inter.

"J'ai l’impression d’avancer"

"Quand j’ai décidé de faire ma transition, j’ai eu ce désir d’enlever le E de Océane, ce qui est finalement un geste très naturel, c’est-à-dire d’enlever ce qui féminise, tout en gardant une connexion avec mon prénom de naissance. Je vis ma transition comme un continuum, pas une rupture" a précisé l’humoriste.

Océanerosmarie, connue pour ses engagements féministes et pour le droit des personnes LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles, queer) avait réalisé la comédie romantique lesbienne Embrasse-moi en 2017. "Je vous demanderai à présent de m’appeler Océan, et de me genrer au masculin. Vous verrez, on s’habitue très vite !" a confié l’humoriste, souriant.