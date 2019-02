Insolite : un amour un peu trop étouffant

Cette histoire a fait l'objet d'une publication ce jeudi 14 février dans le numéro spécial Saint-Valentin de la prestigieuse revue The New England Journal of Medicine.

Le coeur en métal coincé en haut du thorax, dans l'oesophage, comprimait en partie la trachée de l'enfant.

La petite fille n'avait aucune douleur particulière. Mais comme le pendentif semblait coincé et était en position inchangée sur plusieurs radiographies, les médecins ont pris la décision d'intervenir. Ils ont donc retiré à l'aide d'un fibroscope le petit pendentif doré, qu'ils ont ensuite rendu à la propriétaire.

Un risque de perforation ou de détresse respiratoire

La grande majorité des ingestions ou inhalations accidentelles de corps étrangers surviennent entre 1 et 3 ans, et se résolvent le plus souvent spontanément. Mais il est parfois nécessaire d'intervenir devant des risques de perforation ou de détresse respiratoire.

Moralité, ne laissez pas votre coeur à la portée de tout le monde, cela peut être dangereux !