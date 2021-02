États-Unis : une triple greffe visage et mains est un succès

Joe DiMeo, un jeune Américain de 22 ans, victime de brûlures sur 80% de son corps à la suite d'un accident en 2018, a bénéficié d'une triple greffe visage et mains. Une opération réussie qui change sa vie car aujourd'hui, plus besoin de dissimuler son visage. Il avait perdu les lèvres, les paupières, et aussi une partie de ses mains. Et c'est après avoir subi une vingtaine d'opérations, qui ne redonnent qu'une faible motricité, que les chirurgiens lui proposent la triple greffe.

Une réussite totale

"Nous voulions une opération qui non seulement lui donnerait une meilleure apparence, mais aussi qui serait un succès pour ses mains. Il fallait être sûr qu'elles allaient bien fonctionner", explique le Dr Eduardo Rodriguez, chirurgien plastique à l'hôpital NYU Langone (États-Unis). C'est ainsi que 140 personnes ont été mobilisées en août dernier pour une opération qui s'avère être une réussite. Après une longue convalescence et une rééducation intensive, les progrès de Joe DiMeo sont foudroyants.





