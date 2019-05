Escherichia coli : rappel de nouveaux fromages

Une vingtaine de nouveaux fromages s’ajoute à la liste des Saint Marcellin et Saint-Félicien déjà concernés par un rappel du ministère de l’Alimentation. Ces fromages pourraient être contaminés par la bactérie Escherichia coli.

Les bactéries ont-elles envahi le rayon fromagerie ? Après un premier rappel de fromages Saint Marcellin et Saint-Félicien le 27 avril dernier, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation annonce le 2 mai étendre son alerte sanitaire à d'autres "présentations ou dénominations commerciales". Le rappel concerne désormais des Saint-Félicien ou des Saint-Marcellin commercialisés seuls ou "parmi d'autres fromages dans des plateaux" et des fromages commercialisés "sous les dénominations de Romans de Romans, de Tomme / Sac de Vigneron, ou d'assortiment de fromages de vaches" (voir la liste exhaustive des fromages rappelés en fin d’article). Tous ces fromages au lait cru sont susceptibles d'avoir été contaminés par la bactérie Escherichia coli (E. coli) et donc de représenter un risque pour la santé des consommateurs.

13 jeunes enfants contaminés

Ces rappels et retraits de la vente font suite à la contamination de 13 enfants âgés de six mois à quatre ans par la bactérie E. coli depuis le 21 mars dernier. Ces jeunes enfants ont tous été hospitalisés pour des complications rénales caractéristiques d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU). Ce syndrome est déclenché par des toxines que produisent certains types de bactéries, dont la bactérie E. coli O26. "Les investigations épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité alimentaire se poursuivent pour déterminer la source exacte d'infection des différents cas par Escherichia coli de type O26", a précisé le ministère dans son communiqué.

Consulter au plus vite en cas de diarrhées ou de vomissements

En attendant les résultats de cette enquête, le ministère demande "aux personnes qui détiendraient les fromages concernés de ne pas les consommer – et plus particulièrement les jeunes enfants, femmes enceintes, personnes immunodéprimées et personnes âgées – et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés".

Les personnes qui auraient consommé ces fromages et "qui présenteraient des symptômes de type diarrhées, douleurs abdominales ou vomissements" dans les 10 jours suivant la consommation sont invitées à "consulter, au plus vite, leur médecin traitant en mentionnant cette consommation et le lien possible avec la bactérie Escherichia coli".

Pour toute question, la société Fromagerie Alpine a mis en place un numéro d'appel : le 04.75.70.01.01.

Les nouveaux fromages concernés par les mesures de rappel du ministère sont les suivants :

Assortiment de cinq fromages , 780 grammes, marque Nos régions ont du talent, estampille FR 35 068 004 CE, lots 971960, 973333, 975080, 975399, 975425, 975427, 975448, 976502, 976530, 976547, 977823, 977829, 978218, 979002.

, 780 grammes, marque Nos régions ont du talent, estampille FR 35 068 004 CE, lots 971960, 973333, 975080, 975399, 975425, 975427, 975448, 976502, 976530, 976547, 977823, 977829, 978218, 979002. Plateau Cave du gourmet Cinq fromages , 610 grammes, marque Nos régions ont du talent, estampille FR 59 343 030 CE et date limite de consommation comprise entre le 30/03/2019 et le 05/05/2019.

, 610 grammes, marque Nos régions ont du talent, estampille FR 59 343 030 CE et date limite de consommation comprise entre le 30/03/2019 et le 05/05/2019. Plateau Cave du gourmet Six fromages , sans marque commerciale, estampille FR 59 343 030 CE et date limite de consommation comprise entre le 23/03/2019 et le 03/05/2019.

, sans marque commerciale, estampille FR 59 343 030 CE et date limite de consommation comprise entre le 23/03/2019 et le 03/05/2019. Plateau Ardoise 13 fromages Affineur , sans marque commerciale, date limite de consommation comprise entre le 13/04/2019 et le 22/04/2019.

, sans marque commerciale, date limite de consommation comprise entre le 13/04/2019 et le 22/04/2019. Plateau Cinq fromages Ardoise Gourmet, 610 grammes, sans marque commerciale, estampille FR 59 343 030 CE, date limite de consommation comprise entre le 26/04/2019 et le 13/05/2019.

610 grammes, sans marque commerciale, estampille FR 59 343 030 CE, date limite de consommation comprise entre le 26/04/2019 et le 13/05/2019. Assortiment Six fromages , sans marque commerciale, estampille FR 63 113 081 CE, Lots 00000011, 00000071, 00000081, 00000091, 00000141, 00000151, 00000161, 00000165, 111, 121, 131, 151.

, sans marque commerciale, estampille FR 63 113 081 CE, Lots 00000011, 00000071, 00000081, 00000091, 00000141, 00000151, 00000161, 00000165, 111, 121, 131, 151. Assortiment Six fromages , marque Monoprix Gourmet, estampille FR 63 113 081 CE, Lot 00000161.

, marque Monoprix Gourmet, estampille FR 63 113 081 CE, Lot 00000161. Assortiment de fromages, Plateau Nord , marque Services compris, estampille FR 63 113 081 CE, lots 00000083, 00000091, 00000143, 00000151, 00000161, 00000174, 11, 113, 123, 133, 73.

, marque Services compris, estampille FR 63 113 081 CE, lots 00000083, 00000091, 00000143, 00000151, 00000161, 00000174, 11, 113, 123, 133, 73. Assortiment de fromages, Plateau Mirabella , marque Services compris, estampille FR 63 113 081 CE, lots 00000085, 112, 121.

, marque Services compris, estampille FR 63 113 081 CE, lots 00000085, 112, 121. Assortiment de fromages, Plateau Est , estampille FR 63 113 081 CE, lots 00000083, 00000091, 00000143, 00000151, 00000161, 00000174, 11, 113, 123, 133, 73.

, estampille FR 63 113 081 CE, lots 00000083, 00000091, 00000143, 00000151, 00000161, 00000174, 11, 113, 123, 133, 73. Assortiments : Saint Marcellin x 2 / Saint-Félicien ; Saint Marcellin / Bouchon x2 / Barquette ; Saint Marcellin / Pélardon ; Saint-Félicien / Barquette bois ; Saint-Félicien 180g / Barquette – Leader Price ; Plateau des traditions fromagères ; Plateau connaisseur 4 fromages ; Plateau sélection crémier ; Plateau Ardoise ; Plateau Ardoise 750g ; Saint-Félicien 180g / Barquette – Casino ; Saint Marcellin x2 160g / Barquette – Casino, estampille FR 84 007 011 CE, tous les lots et toutes dates limites de consommation.

: Saint Marcellin x 2 / Saint-Félicien ; Saint Marcellin / Bouchon x2 / Barquette ; Saint Marcellin / Pélardon ; Saint-Félicien / Barquette bois ; Saint-Félicien 180g / Barquette – Leader Price ; Plateau des traditions fromagères ; Plateau connaisseur 4 fromages ; Plateau sélection crémier ; Plateau Ardoise ; Plateau Ardoise 750g ; Saint-Félicien 180g / Barquette – Casino ; Saint Marcellin x2 160g / Barquette – Casino, estampille FR 84 007 011 CE, tous les lots et toutes dates limites de consommation. Fromages "Romans de Romans" , estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032, emballés le 1er février 2019 à l 116, emballés le 26 avril 2019.

, estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032, emballés le 1er février 2019 à l 116, emballés le 26 avril 2019. Fromages "Tomme de Vigneron" , marque La Fromagerie Alpine, estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032, emballés le 1er février 2019 à l 116, emballés le 26 avril 2019.

, marque La Fromagerie Alpine, estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032, emballés le 1er février 2019 à l 116, emballés le 26 avril 2019. Fromages "Le Sac du Vigneron" , marque La Fromagerie Alpine, estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032, emballés le 1er février 2019 à l 116, emballés le 26 avril 2019.

, marque La Fromagerie Alpine, estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032, emballés le 1er février 2019 à l 116, emballés le 26 avril 2019. Assortiment de fromages de vache , marque La Fromagerie Alpine, estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032 à l 116.

, marque La Fromagerie Alpine, estampille FR 26 281 001 CE, totalité des lots l 032 à l 116. Fromages Saint Marcellin IGP , marque Seillac, estampille FR 26 281 001 CE, date limite de consommation comprise entre le 16/03/2019 et le 09/06/2019.

, marque Seillac, estampille FR 26 281 001 CE, date limite de consommation comprise entre le 16/03/2019 et le 09/06/2019. Fromages Saint-Félicien , marque Seillac, estampille FR 26.281.001 CE, date limite de consommation comprise entre le 16/03/2019 et le 09/06/2019.

, marque Seillac, estampille FR 26.281.001 CE, date limite de consommation comprise entre le 16/03/2019 et le 09/06/2019. Fromages Saint Marcellin , marque Seillac, estampille FR 26.281.001 CE, date limite de consommation comprise entre le 31/03/2019 et le 09/06/2019.

, marque Seillac, estampille FR 26.281.001 CE, date limite de consommation comprise entre le 31/03/2019 et le 09/06/2019. Fromages Saint-Félicien, marque Seillac, estampille FR 26.281.001 CE, date limite de consommation comprise entre le 24/03/2019 et le 07/06/2019.