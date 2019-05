Santé : record de longévité pour un homme greffé il y a 50 ans

C'est quasiment un record de longévité. À 97 ans, Jacqueline se promène toujours aux côtés de son fils de 70 printemps, Jean-Pierre. Il y cinquante ans, la vieille dame a donné un rein à son enfant pour le sauver, il s'agit d'une des premières greffes en France. "Dès l'instant que j'ai su que j'avais le même groupe sanguin, je n'ai pas hésité une seconde", se rappelle la mère. De son côté, Jean-Pierre affirme vivre normalement depuis 1968. Boîtes de nuit, moto, cheval, il dit avoir vécu une trentaine de vies.

Un cas unique similaire aux États-Unis

Sa longévité reste à ce jour inexpliquée. "L'espérance de vie d'un greffon c'est 18 ans, et donc là on est à 50 ans. En fouillant sur internet, je n'ai trouvé qu'un autre cas identique à Los Angeles (États-Unis) en 2017", affirme Pr Benoît Barroy, urologue-néphrologue. De nouveaux examens médicaux viennent d'être pratiqués sur Jean-Pierre et sa mère pour élucider ce mystère de longévité.