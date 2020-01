Don d'organe : elle a été greffée du cœur

Clémence a été greffée du cœur. À cause d'une myopathie et quelques mois avant d'être opérée, elle n'arrivait plus à marcher. Se lever tous les matins était devenu un effort. Les médicaments finissent par ne plus faire effet alors il ne lui reste qu'une solution : la greffe. En urgence absolue, elle a reçu un cœur en deux jours. "On ne sait plus marcher, on ne sait plus manger, on ne sait plus boire", raconte la jeune femme de 20 ans à propos des mois qui ont suivi l'opération.

"Je le remercie tous les jours indirectement en vivant"

Désormais, Clémence va bien, mais doit faire attention. "Je vais respecter ces contraintes parce que quelqu'un m'a donné un énorme cadeau. Je le remercie tous les jours indirectement en vivant", confie la jeune femme. Aujourd'hui, Clémence veut parler de ce don pour que d'autres personnes soient sauvées. Chaque année en France, plus de 500 personnes meurent, faute de greffe.

