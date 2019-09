Des secouristes lancent le premier cours en ligne gratuit de formation complète aux premiers secours

La formation propose 10 modules thématiques, allant de l'arrêt cardiaque aux plaies et aux brûlures, en passant par les hémorragies. La prévention des risques est aussi abordée.

Formez-vous aux premier secours ! Lundi 16 septembre, la Fédération française des secouristes et formateurs policiers (FFSFP) et l'Université de Bretagne occidentale (UBO) ont annoncé le lancement du premier cours en ligne (Mooc) gratuit de formation complète aux premiers secours. La formation est accessible ici.

Baptisée "sauvTage", pour "sauver à tous les âges", cette plateforme "accessible à tous" apprend "les gestes et conduites à adopter face aux accidents de la vie et aux urgences vitales, au travers de courtes vidéos de 3 à 5 minutes". Elle propose 10 modules thématiques, allant de l'arrêt cardiaque aux plaies et aux brûlures, en passant par les hémorragies. La prévention des risques est aussi abordée.

Une attestation délivrée

"Des questionnaires clôturent chacun des modules. A l'issue de la formation en ligne, une attestation est délivrée", précisent les créateurs. Les personnes ayant validé le Mooc peuvent ensuite suivre un complément "gestuel" auprès des structures de formation classiques, pour obtenir le diplôme de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

Chaque année en France, 40.000 personnes meurent d'un malaise cardiaque et 20 000 d'un accident de la vie courante, bien plus que d'accidents de la route (moins de 3 500 morts) par exemple. Après les attentats terroristes de 2015, le gouvernement avait estimé que "trop peu" de personnes étaient formées aux gestes de premiers secours et souhaité que la France se rapproche de ses voisins européens en la matière.