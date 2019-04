Des médecins en colère contre les notations des patients sur internet

"Personnage arrogant prétentieux et qui se fiche du patient", "Méprisante et désagréable, faux diagnostic en plus, à éviter. Mauvaise expérience", "Vous êtes un charlatan de la pire espèce, un odieux personnage, je déconseille fortement"… Les mots sont durs, parfois insultants… Des critiques directes que les médecins peuvent découvrir sur Google.

Désormais, les patients ont la possibilité de leur attribuer une note et de laisser un commentaire, visible par tous les internautes. Et c’est souvent mal vécu par les médecins. "Je suis installé depuis septembre, j’ai eu un avis négatif trois mois après… ça coupe l’envie d’exercer la médecine parce que ce n’est pas que le médecin, c’est l’être humain derrière qui est évalué et c’est douloureux ", confie Dr Maxime Maurice, cardiologue en Normandie.

Liberté d'expression

Ce médecin n’est pas le seul à se plaindre de ce phénomène. Des professionnels de santé ont lancé une pétition pour demander au gouvernement d’interdire ces avis internet. Certains médecins ont même attaqué Google en justice. Mais l’entreprise américaine invoque la liberté d’expression et à ce jour, la loi française autorise la publication d’avis sur tous les sujets. Alors pour aider les médecins à préserver leur réputation en ligne, l’Ordre des médecins a publié un guide pratique. Il est notamment conseillé aux médecins de répondre aux commentaires négatifs, tout en respectant le secret médical et à saisir la justice en cas d’injure ou de diffamation.