Des consultations de télémédecine dès septembre

Dès septembre prochain, les patients pourront prendre rendez-vous avec leurs médecins traitants, généralistes ou spécialistes pour une consultation de télémédecine. La télémédecine est un acte médical effectué par un médecin, à distance, à l’aide d’outils informatiques. A l’heure du rendez-vous, le patient se connectera via internet sur un site. Il pourra éventuellement être accompagné par un autre professionnel. Le médecin, lui, mènera sa téléconsultation depuis son cabinet.

Cette téléconsultation sera au même tarif qu’un simple rendez-vous : 25 euros chez votre généraliste et 30 euros chez un spécialiste. Pour être remboursé, le malade devra téléconsulter son généraliste ou téléconsulter un expert prescrit par son médecin traitant. Le rendez-vous se fera via une plateforme sécurisée pour garantir le secret médical. Il ne reste plus qu’à convaincre votre généraliste de s’inscrire sur ce site, mis en ligne dans 3 mois.