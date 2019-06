Comment une maison médicale permet de désengorger des urgences

A l'hôpital de Poissy, quand les familles arrivent à l'entrée des urgences, inquiètes, avec un bébé dans les bras, l'infirmière d'accueil fait un premier diagnostic comme dans n'importe quel autre établissement. Si l'urgence n'est pas vitale, la famille peut faire demi-tour, renvoyée chez le médecin de ville mais l'avantage c'est qu'il est là, juste à côté.

L'expérience fonctionne depuis peu et permet de désengorger les urgences pour les cas les plus graves. Un médecin généraliste assure des consultations tous les soirs de 20 h à minuit, et le week-end.