Comment repérer et signaler les enfants maltraités ?

Les faits se déroulent parfois sur le même palier et pourtant, la maltraitance reste difficile à identifier. Violaine Blain, directrice générale d'Enfance en danger explique qu'au-delà des traces de coups ou des symptômes évidents, il faut être attentif aux signaux même les plus faibles comme des pleurs répétés ou des paroles lancées par un enfant qui peuvent interpeller les adultes.

Agir, c'est permettre de repérer et de protéger les enfants en danger car dans six cas sur dix, les situations de maltraitance n'étaient pas connues des services sociaux. Au moindre doute, il faut appeler le 119, numéro unique, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une cinquantaine d'écoutants professionnels de l'enfance se relaient pour écouter et repérer les situations problématiques.

A l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, l'association L'Enfant bleu lance ce mardi 20 novembre un site Internet Alerter Pour Sauver recensant les institutions et personnes ressources susceptibles d'intervenir en cas de maltraitance.