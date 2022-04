Auvergne : les thermes du Mont-Dore, un bijou d'architecture et d'histoire

L'Auvergne est une destination thermale historique. Au pied du volcan du Puy de Sancy, la station thermale du Mont-Dore (Puy-de-Dôme) se dresse en majesté, à 1 050 mètres d'altitude. L'eau thermale à 40 degrés de la source César est utilisée comme boisson, sur prescription médicale. "Quand on la sent, on sent bien les métaux ferreux et la silice", explique Loïc Mesure, secrétaire général des thermes du Mont-Dore - Chaîne thermale du Soleil. Le soin permet de traiter les affections des voies respiratoires.



Un bâtiment classé monument historique

Les eaux chaudes du Mont-Dore sont issues de la lave volcanique, reconnue depuis l'Antiquité pour leurs propriétés curatives. La piscine est utilisée en permanence, également pour le plaisir. L'établissement, construit en 1817, est aujourd'hui un bâtiment classé monument historique. L'édifice a été bâti sur l'emplacement d'anciens thermes romains. Des vestiges ont été découverts au moment de sa construction, dont certains sont aujourd'hui reconstitués. "La beauté des lieux, ça fait du bien, ça donne un supplément d'âme", confie Valérie Lefevre, curiste.