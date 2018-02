15 références de jambon contaminé à la listeria retirées de la vente

Des lots de jambon vendus chez Casino, Auchan, Monoprix et Carrefour sont contaminés par la bactérie listéria, alerte 60 millions de consommateurs.

Après la salmonelle dans le lait, 60 millions de consommateurs alerte sur la présence de listeria dans… le jambon blanc (et certains riz cantonais, qui en contiennent). Les lots produits par la société Paul Predault du groupe Cooperl sont concernés. Ils sont commercialisés par Casino (sous les marques Casino et Grand Jury), Auchan (sous les marques Le Foué et Délices d'Orient), Monoprix et Carrefour.

Les références de jambon concernées sont :

Jambon supérieur avec couenne 2 tranches Monoprix

Jambon supérieur avec couenne 4 tranches Monoprix

Jambon supérieur découenné dégraissé 4 tranches Monoprix

Jambon supérieur découenné dégraissé 6 tranches Monoprix

Jambon supérieur découenné dégraissé 2 tranches Monoprix

Jambon supérieur découenné dégraissé 4 tranches fines Monoprix

Jambon supérieur sans couenne 2 tranches Grand Jury (Casino)

Jambon supérieur sans couenne 4 tranches Grand Jury (Casino)

Jambon supérieur sans couenne 4 tranches tranché fin Carrefour

Jambon supérieur avec couenne Le Foué (Auchan)

Jambon supérieur avec couenne 6 tranches Casino

Jambon supérieur découenné dégraissé 8 tranches Casino

Jambon supérieur découenné dégraissé braisé 4 tranches Casino

Riz à la cantonaise Carrefour

Riz à la cantonaise Délices d'Orient (Auchan)

Un risque de contamination à la listériose

60 millions de consommateurs révèle qu’un contrôle microbiologique de ces lots a permis de mettre en évidence une présence importante de listeria monocytogenes. Ces bactéries, consommées à haute dose, peuvent entraîner une listériose. Cette infection peut s’avérer grave lorsqu’elle évolue en septicémie ou en infection du cerveau. Dans ces cas de figure, un décès survient dans près de 20 % des cas.

Les individus les plus faibles face à cette bactérie sont les personnes âgées, celles présentant un système immunitaire affaibli et les femmes enceintes. La listériose a entraîné la mort de 200 personnes en 2012 en Europe (les victimes n’avaient pas pu être traitées à temps).

Si vous avez consommé l’un de ces lots de jambon et souffrez de fièvre ou de maux de tête, consultez votre médecin traitant. Si vous êtes en possession de l’un de ces lots mais que vous ne l’avez pas consommé, détruisez-le ou rapportez-le en magasin.