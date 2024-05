Sniffy : "On est en train de travailler dessus pour interdire au plus vite" cette poudre énergisante à inhaler par le nez, soutient la ministre Catherine Vautrin

"On est en train de travailler dessus pour interdire au plus vite" Sniffy, la poudre à inhaler par le nez, soutient vendredi 31 mai sur France Inter Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.

Cette poudre blanche, présentée comme énergisante, suscite la controverse car sa consommation rappelle celle de la cocaïne. Le produit, interdit aux mineurs, est vendu chez certains buralistes et sur internet. La ministre y voit même "l'archétype du geste catastrophique". Catherine Vautrin estime qu'il "n'y a rien de pire" que de "commencer à apprendre à sniffer". "Il faut l'interdire au plus vite, en règlementaire ou en législatif", ajoute-t-elle. Samedi 25 mai déjà, le ministre délégué en charge de la Santé et de la Prévention Frédéric Valletoux appelait à "l'interdire" et promettait d'être "intraitable" sur ce sujet.