Sidaction : "On a eu une belle progression tout au long du week-end", se satisfait la directrice générale de l'association

"Le week-end n’est pas terminé mais on voit que depuis deux jours les donateurs sont présents et ont entendu notre appel", a réagi dimanche sur franceinfo Florence Thune, la directrice générale du Sidaction.

"On a eu une belle progression tout au long du week-end", s'est félicitée dimanche 7 avril sur franceinfo Florence Thune, la directrice générale du Sidaction, alors que l'opération de collecte s'achève dimanche soir. "On a un effet du fameux direct multi-chaînes vendredi soir et de l’émission de France 2 samedi soir, qui sont des moments forts. Et je pense que les donateurs ont aussi été marqués par les 25 ans du Sidaction."

4,4 millions d'euros espérés

"Ce qui serait idéal c’est de se rapprocher du chiffre de l’année dernière, qui était à 4,4 millions d’euros. On espère tendre vers ce chiffre, je reste prudente mais néanmoins confiante", a-t-elle affirmé. "Le week-end n’est pas terminé mais on voit que depuis deux jours les donateurs sont présents et ont entendu notre appel", a affirmé la directrice générale.

On a martelé que la question du VIH ne devait pas être oubliée et à ce stade on est plutôt satisfait de cette progression des dons récoltésFlorence Thunefranceinfo

Florence Thune a aussi souligné que la collecte n'était pas terminée : "On a un chiffre officiel ce soir vers 23h, en revanche on continue à encourager les personnes à donner. Elles pourront continuer à appeler le 110 ou à donner sur le site de Sidaction jusqu’au moins fin avril", a-t-elle indiqué. "Le Sidaction médias représente un tiers de notre collecte annuelle : il est important de continuer à soutenir la recherche et les personnes vivant avec le VIH tout au long de l’année."