Sidaction : "Les jeunes ne doivent pas oublier de se préserver"

La grande soirée du Sidaction se tient sur France 2 ce samedi 24 mars. Tout au long du week-end, plusieurs chaînes se mobilisent afin de récolter des dons et, surtout, faire de la prévention auprès du plus grand nombre. Ambassadrice de la soirée et vice-présidente de l'association, Line Renaud revient en direct sur les risques encore trop grands et sur l'importance de la prévention.

6 000 contaminations par an

Aux côtés de Jean-Paul Gaultier, Line Renaud explique : "Le Sida est toujours là, il y a toujours de nouvelles contaminations. Actuellement, 36 millions de personnes vivent avec le virus, dont 18 millions de femmes. Nous devons donc continuer." Le couturier, quant à lui, rappelle l'importance de se protéger et déclare : "Les jeunes ne doivent pas oublier de se préserver." En France, chaque année, 6 000 personnes sont contaminées par le VIH.

