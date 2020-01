VIDEO. \"Inviter à des conversations ouvertes et à la transparence\" : Ita O\'Brien est coach d\'intimité dans le cinéma

Ita O'Brien est coach d'intimité, notamment pour la série "Sex Education", où elle aide les acteurs à jouer les scènes de sexe. Depuis qu'elle a créé ce métier en 2014, elle endosse le rôle de s'assurer que les comédiens sont à l'aise pendant ces scènes. "Le risque avec les scènes d'intimité, c'est que c'est votre propre intimité, votre corps qui est en jeu", explique-t-elle. Ainsi, Ita O'Brien estime nécessaire que ce soit une personne compétente en la matière qui se charge de cette problématique.

S'il suffit parfois de cache-sexes pour protéger l'intimité des acteurs, il s'agit aussi de rendre les scènes de sexe crédibles sans mettre à mal leur consentement. "On discute avec les acteurs, on vérifie leur degré de vulnérabilité, ce qui les inquiète", précise la coach en intimité. Ita O'Brien insiste notamment sur l'importance de la communication entre chaque pôle de l'équipe de tournage afin de s'assurer que l'ambiance soit "sûre" et "respectueuse" sur le plateau.

Le rythme des animaux comme outil ?

Lors du tournage de Sex Education, elle a fait usage d'une technique bien particulière : se calquer sur le rythme d'accouplement des animaux pour se détacher de sa propre intimité sexuelle. "Ça les aide à ressentir… peut-être un chien… sa respiration rapide et courte pour une personne jeune. Peut-être pour quelqu'un de plus âgé et sûr de lui, le gorille", développe la coach. Elle prend pour exemple la scène où Aimee Lou se masturbe dans la saison 1 de la série britannique. Pour réaliser cette scène, Ita O'Brien et l'actrice ont utilisé cette technique, une manière, aussi, de "ne pas avoir la sensation d'exposer son intimité."

Aujourd'hui, Ita O'Brien veut changer les mentalités et les pratiques. "Il s'agit d'accord et de consentement, de travailler avec respect et d'aider tout le monde à être professionnel pour travailler au mieux", conclut-elle.