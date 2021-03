VIDEO. Cinq points communs entre le clitoris et le pénis

Ils sont identiques au stade embryonnaire

"Ils ont à peu près la même taille au départ, jusqu'à 6, 8 semaines de grossesse. Et après cela, le clitoris va se différencier différemment du pénis", explique Julie Azan, professeure de SVT.

Ils ont la même taille et la même structure

"Les corps caverneux qu'on trouve dans le pénis se retrouvent dans le clitoris. Les bulbes du clitoris correspondent aux corps spongieux du pénis. Il y a dans les deux cas un gland, qui est recouvert par un capuchon pour le clitoris et par un prépuce pour le pénis", précise Julie Azan, professeure de SVT. "La taille du clitoris et du pénis sont à peu près similaires, ils font à peu près une dizaine de centimètres", ajoute-t-elle.

Ils peuvent avoir des érections

"Les structures spongieuses et caverneuses du clitoris et du pénis sont capables de se gorger de sang avec l'excitation sexuelle et ils peuvent, du coup, avoir une érection", explique l'enseignante.

Leurs glands se stimulent de la même manière

"Les frottements, la masturbation, les caresses vont, de la même façon, pour le gland du clitoris et le gland du pénis, provoquer l'excitation et permettre du coup ensuite l'érection", explique Julie Azan.

Ils fonctionnement de la même façon

"Pendant toute la durée de l'excitation sexuelle jusqu'à l'orgasme. À la suite de l'orgasme, dans les deux cas, il y a une période réfractaire. La turgescence diminue et le pénis et le clitoris retrouvent leur taille et leur forme de départ", explique la professeure.