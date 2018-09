Un godemiché au lasso !

Afin d'extraire un sextoy coincé dans le rectum d'un patient, un urgentiste italien a fait preuve d'une belle ingéniosité, improvisant avec du matériel médical un outil d'une efficacité redoutable.

Où va se nicher l'ingéniosité humaine ? Face à l'improbable et à l'imprévu, certains esprits agiles savent improviser des solutions aussi inédites que pertinentes. Une étude de cas présentée au début du mois de septembre dans les BMJ Case Reports en offre une nouvelle illustration.

Un milanais de 31 ans s’est présenté aux urgences de Niguarda pour un problème de taille : celui-ci s’était introduit dans le rectum un godemiché de 60 centimètres de long, qu’il ne parvenait plus à extraire. Du fait du diamètre de l’objet, mais également de son volume et de sa rigidité, les urgentistes échouèrent également dans leurs tentatives (pince d’extraction de polypes, pince à biopsies…).



Radiographie du patient (le cliché de droite est une version retraitée de l'image, mettant en évidence le volumineux corps étranger).

Crédits : BMJ Case Reports / Lionel Conte.

Pour réussir, il fallait faire preuve d’un impossible doigté, et posséder des phalanges aussi fines qu’une feuille de papier…

Mais dans le cœur de l’un des membres de l’équipe vibrait l’âme d’un MacGyver. Celui-ci a assemblé "un dispositif « maison » (sic), en insérant un fil dans un cathéter […] afin de créer un nœud coulant". L’idée était d’enserrer le sextoy dans ce lasso, puis de le guider avec douceur vers la sortie.

La première tentative fut une réussite. "Cette nouvelle technique [nous apparaît] une option valable pour extraire les gros corps étrangers du côlon et du rectum, lorsque les méthodes endoscopiques standard échouent", écrivent les membres de l’équipe dans leur article.

L'avenir nous dira le destin de cette élégante invention.



L'invention des urgentistes italiens, telle que présentée dans leur article.

la rédaction d'Allodocteurs.fr