Sexualité des Français en berne : "il y a une disparition de la vie sexuelle, c’est inquiétant", estime une sexologue

La sexualité des Français est en berne. Selon une étude Ifop, le taux d’activité sexuelle n’a jamais été aussi bas depuis les années 70, et en particulier chez les jeunes. Thérèse Hargot, essayiste, thérapeute du couple et sexologue, était l’invitée du 12/13 info.

Les Français et en particulier les jeunes entre 18 et 25 ans font de moins en moins l’amour. "Les gens continuent à avoir une vie sexuelle mais souvent individuelle, c’est-à-dire au travers de la consommation massive de pornographie, mais aussi au travers de l’usage de sex-toys. Il y a une disparition de la relation sexuelle, c’est inquiétant", analyse Thérèse Hargot, sexologue. Selon l’invitée, l’industrie pornographie est l’un des plus grands responsables, et l’usage en général des écrans entraîne une fuite de la relation.

Un effet "post-Me Too"

D’autre part, "depuis le post-Me Too, il y a une confusion entre consentement sexuel et envie sexuelle", estime Thérèse Hargot. L’invitée affirme qu’il faut prendre du temps, et garder un rythme. "Pour avoir une vie sexuelle épanouissante, il faut s’accorder des moments (...) la sexualité fait partie de notre vie", selon la sexologue.