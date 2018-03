Sept conseils pour enflammer sa libido en hiver

Qu'il est facile d'oublier sa libido entre le froid polaire, le rhume qui s'éternise et les doudounes… Nous vous donnons sept conseils pour l'embraser, quelle que soit la température !

Conseil n°1 : conditionnez-vous positivement...

Le sexe, c'est dans la tête (ou presque). Alors à nous de résister à la baisse de libido fréquemment associée à la saison hivernale. La principale cause potentielle identifiée est la dépression saisonnière (voire conseil ci-dessous). Et d'autres, comme une humeur triste et la fatigue dont une étude de 2013 a montré qu'elles pouvaient affecter négativement notre désir. Mais ce n'est pas une fatalité, comme le prouvent les statistiques des vacances de Noël où le nombre de rapports sexuels augmente. Alors suivez les conseils suivant pour vous conditionner au désir !

Conseil n°2 : n'oubliez pas de vibrer

Si vous hibernez durant six mois en attendant désespérément le retour du soleil, essayez d'éveiller votre désir de sortir, de voir vos amis, de prendre un verre, de rire, de vivre tout simplement... Le but est de vous faire plaisir pour stimuler vos désirs et d'injecter du plaisir dans votre vie hivernale. Il y a fort à parier que votre vie sexuelle en bénéficera.

Conseil n°3 : misez sur votre garde-robe

Suggérer se révèle aussi torride tout montrer d'emblée (ce que l'on fait en été). Cela fait la part belle à l'imagination pour peu que l'on y prête attention. Il suffit de continuer à soigner son look, avec des coupes qui révèlent les formes tout en les couvrant. Une étude de 2008 confirme que les schémas d'attirance sexuelle sont les mêmes quelle que soit la saison et qu'elle est même plus forte en hiver (au moins chez les hommes). Passer la main sous ce pull en cachemire et caresser doucement la peau de son partenaire, imaginer la robe courte sous ce manteau épais ou ce caraco en soie qui dépasse d'un décolleté profond, c'est particulièrement sensuel…

Conseil n°4 : inventez-vous de nouveaux fantasmes

Si votre imagination vous fait défaut, ces quelques idées stimuleront peut-être votre imaginaire érotique : imaginez votre partenaire en bûcheron musclé et torride (quitte à lui acheter une chemise à carreaux pour faire illusion) ; faites l'amour sur une peau de bête devant la cheminée (ou sur un plaid devant la télévision pour vous adapter, quitte à le faire devant un film X pour réveiller vos ardeurs) ; pensez à un quickie tout habillé, en retirant le strict nécessaire et si c'est insuffisant, pourquoi ne pas le pimenter d'un lieu interdit comme la salle de bain des amis chez qui vous dînez...

Conseil n°5 : passez l'après-midi sous la couette à deux

Quel bonheur de se retrouver nus dans son lit, pour lire, discuter, jouer, batifoler... Détendez-vous avec un massage érotique (chacun masse l'autre). Il a l'avantage de fonctionner aussi bien en hiver qu'en été et il y a fort à parier qu'il dérapera. D'humeur ludique, vous pouvez également découvrir l'univers des sextoys, livrés à domicile en toute discrétion si la température ne vous pousse pas à sortir.

Conseil n°6 : mettez-vous aux jeux de société...

Evidemment, le Monopoly© ne sera pas abordé ici mais plutôt un strip-poker ou un des nombreux jeux coquins qui se sont développés pour réveiller la libido des couples. Amusants et légers, ils vous apprendront aussi beaucoup de choses sur votre partenaire, comme certains fantasmes insoupçonnés et envies inavouables...

Conseil n°7 : poussez le chauffage à fond

Si la nudité est ce qui vous excite le plus, réchauffez l'ambiance et faites grimper le thermostat. Certes, ce n'est pas très écologique mais durant une heure ou deux, le bilan carbone ne devrait pas trop souffrir. Ou prenez un bain chaud ensemble pour vous réchauffer. Savonnez-vous doucement l'un l'autre et laissez vos mains s'égarer judicieusement à la recherche des zones érogènes de votre amant(e)... (l'option douche chaude est aussi efficace). Les sextoys waterproof transformeront vos ablutions en moments très coquins.

par Dr Charlotte Tourmente journaliste à la rédaction d'Allodocteurs.fr