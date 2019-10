Quand la chirurgie vient au secours de la sexualité

Ces dernières années, la chirurgie intime de la femme est devenue plus fréquente. Les patientes souhaitent notamment réduire la taille de leurs lèvres, c’est ce qu’on appelle la nymphoplastie. Il est aussi possible d'agir sur l’écartement des parois du vagin lorsque la femme ressent une perte de sensations, on parle alors de vaginoplastie. C'est le cas de Claudine qui va bientôt bénéficier de ces deux opérations.