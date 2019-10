Quand l\'ostéopathie soulage les douleurs testiculaires

On ne les évoque que très rarement tant elles sont taboues mais les douleurs pelvi-périnéale touchent près d'un homme sur dix. À 32 ans, après plusieurs accidents de la route et de mauvaises postures, Max souffre de ce syndrome douloureux et invisible : son testicule gauche se décale et tire sur le nerf, entrainant une douleur chronique dans le dos, les genoux et surtout dans l'aine.

En laissant ce syndrome s'installer, les douleurs peuvent aussi entrainer des problèmes fonctionnels de l'organisme comme une tension dans la vessie et des troubles urinaires.

Pour éviter de se faire opérer, il consulte une ostéopathe qui le manipule et le fait s'étirer pour limliter le retour des douleurs.

Les séances d'ostéopathie soulageraient les patients atteints de douleurs testiculaires dans 80% des cas.