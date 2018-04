Orgasmes féminins, le rôle phare du clitoris

Le clitoris joue un rôle majeur dans la survenue de l'orgasme, que celui survienne par stimulation directe du clitoris ou durant la pénétration. Explications...

Les caresses du clitoris, à adapter à chaque femme

Le clitoris est le seul organe entièrement dédié au plaisir puisque le pénis a une triple utilité avec la procréation, l'éjaculation et la miction. Il convient donc de lui accorder une attention particulière et sensuelle, aussi bien lors des caresses en solo que lors du rapport sexuel. Que penserait un homme d'un rapport où son pénis n'est pas touché ? Il serait terriblement déçu et frustré… C'est l'équivalent de laisser de côté le clitoris pour une femme.

Zoom sur le clitoris

A l'adolescence ou plus tard, la masturbation féminine débute souvent par des stimulations du clitoris. Forcément, ses très nombreuses terminaisons nerveuses le rendent particulièrement sensible… Visible, il est aussi beaucoup plus accessible que le vagin, moins exploré au début de la vie sexuelle. Le clitoris a un aspect légèrement différent selon les femmes. La partie visible peut mesurer de quelques millimètres à plus d'un centimètre et elle se compose du gland, plus ou moins recouvert d'un capuchon. Mais ce n'est que la "partie émergée" de l'iceberg ! Les 9/10èmes du clitoris sont intérieurs puisque le clitoris se prolonge à l'intérieur du corps de la femme et il se présente sous la forme d’une double arche (voir le schéma du clitoris pour mieux comprendre). La première arche est constituée de la réunion des deux corps caverneux qui longent les branches osseuses ischio-pubiennes. Ces derniers peuvent mesurer jusqu’à une dizaine de centimètres. La deuxième arche est formée des deux bulbes. Cette double arche surmonte le vagin et entre ces deux structures, se situe l’urètre.

A chaque femme sa façon de se caresser

Chaque femme a ses préférences, comme l'a montré une étude américaine d'Herbenick, publiée en 2017 dans le Journal of Sex and marital therapy, et portant sur plus de 1 000 américaines. Où, comment et avec quelle pression sont les trois critères principaux et varient selon les femmes. Deux tiers des sondées de l'étude préféraient être caressées directement sur le clitoris (pour les autres, c'était un peu en dessous ou sur les côtés). Les caresses se faisaient de préférence de bas en haut, elles étaient circulaires ou encore faisaient appel à des tapotements. La plupart des femmes sondées préféraient une pression douce ou moyenne.

Chaque femme a tout intérêt à bien se connaître, déjà pour savoir ce qui lui fait le plus d'effet et ensuite pour montrer à son amant sa façon d'accéder à l'orgasme.

Apprendre à son partenaire

Rares sont les amants qui s'aventurent spontanément du côté du clitoris. La solution la plus simple en théorie (qui est peu effectuée en pratique) revient aux femmes : pour prendre davantage de plaisir, elles pourraient oser se caresser durant la pénétration si elles en ont besoin, communiquer leurs envies en termes de positions et de caresses, montrer à leur partenaire comment les caresser de la façon la plus adaptée pour les mener au 7ème ciel…

Le clitoris, impliqué durant la pénétration

L'orgasme à point de départ vaginal se définit par la survenue d'un orgasme durant la pénétration, sans stimulation directe du clitoris externe. Il est perçu par les femmes comme plus diffus et profond, mais aussi plus satisfaisant psychologiquement (l'orgasme par stimulation du clitoris externe est plus explosif et intense, et pour certaines plus fort sur le plan physique).

La compréhension du plaisir féminin est récente et elle est l'apanage de médecins curieux, qui ont cherché à comprendre ce qu'il se passait dans le corps de la femme. C'est là qu'entrent en scène le Dr Odile Buisson, échographiste, ainsi que le Dr Foldès… En 2010, le Dr Buisson réalise ainsi une échographie d'un coït pour déterminer si le vagin est capable de déclencher un orgasme et ce qu'il se passe au niveau des organes génitaux de la femme.

Elle commence par faire l'échographie de la stimulation du clitoris externe, au niveau du gland, et elle découvre qu'elle n'implique pas les prolongements internes du clitoris. "En revanche, dès qu'il y a une pénétration vaginale, il y a forcément une stimulation des corps caverneux et des bulbes, confirme-t-elle. Il ne semble pas possible de stimuler le vagin sans stimuler le clitoris…"

Plus précisément, le pénis stimule, à travers la paroi antérieure du vagin, les corps caverneux du clitoris, qui se rapprochent du vagin. Le pénis écrase également les bulbes qui entourent le vagin. La double arche du clitoris est donc stimulée par la pénétration, ce qui explique les sensations de plaisir. De plus, le gland du clitoris est poussé vers l'avant et il pourra ainsi se frotter plus facilement au pénis. Les échographies d'Odile Buisson ont ainsi mis un coup de projecteur sur le clitoris durant la pénétration !

Et en pratique ?

De nombreuses études et questionnaires mettent en lumière que la sexualité est encore très phallocentrée, autrement dit centrée sur le phallus, alors que la pénétration n'est pas forcément synonyme d'orgasme pour les femmes…

En effet, elle ne l'est de façon exclusive que pour une minorité seulement, soit près d'une sur 5 dans l'étude citée plus haut (d'autres études vont jusqu'à une femme sur 3, comme celle de Frederick en 2017). Pour un autre tiers, des caresses du clitoris sont nécessaires en complément de la pénétration pour jouir. Pour un autre tiers, les caresses clitoridiennes ne sont pas forcément nécessaires mais elles augmentent l'intensité du plaisir.

En résumé, le clitoris est incontournable pour la majorité des femmes ! Là encore, la communication et l'éducation sexuelle semblent incontournables pour leur offrir une sexualité plus épanouissante…

Des questions en suspens

Le clitoris n'a pas encore livré tous ses secrets et certaines questions restent en suspens. L'orgasme à point de départ vaginal est-il de même nature que celui issu d'une stimulation directe du clitoris ? Mystère… Si les femmes les décrivent comme différents, seule une étude comparant les deux offrirait une réponse scientifique. Reste à trouver le financement alors que la compréhension de la sexualité féminine n'est toujours pas une priorité !

par Dr Charlotte Tourmente journaliste à la rédaction d'Allodocteurs.fr

"Clitoridienne ou vaginale ?" Une idée reçue continue à opposer l'orgasme clitoridien à l'orgasme vaginal, jugé à tort comme plus mature par Freud. Or la question se révèle totalement caduque ! Le clitoris est en effet impliqué lors de la pénétration (voir second paragraphe) et il participe au plaisir ressenti… De plus, une grande majorité de femmes ont besoin de la stimulation du clitoris pour parvenir à l'orgasme, que ce soit durant le rapport ou en se masturbant. De quoi motiver ces Messieurs à s'intéresser au clitoris et ces Dames à dire et faire de qui leur fait plaisir !