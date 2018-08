L\'amour dans les prés, une \"fausse bonne idée\" ?

Cette année, à vous les joies des alpages ou des champs qui s'étendent à perte de vue. Et si le pique-nique champêtre s'épiçait d'une étreinte dans les hautes herbes ? Une idée excitante à souhait, mais qui recèle de dangers potentiels, entre les insectes et autres bestioles indésirables, le sol inconfortable et les bouses de vache. Le coït sauvage serait-il une fausse bonne idée ?

L'amour dans la nature est un fantasme inconscient, qui remonte probablement à nos lointains ancêtres, vivant et copulant en harmonie avec le monde qui les entourait. Mais les hommes se sont redressés, les buildings ont poussé et les règles de savoir-vivre cadrent désormais la vie en collectivité.

De temps en temps, le cerveau reptilien reprend le dessus et vous rêvez d'un ébat primitif et torride dans les prés. Dans une communion intégrale avec Dame nature, le cœur battant à l'idée d'être surpris, vous vous apprêtez à vous dévêtir pour retrouver la nudité première et à honorer votre partenaire. Mais l'environnement se révèle parfois hostile : est-il prêt à vous accueillir ? Rien n'est moins sûr...

Une nature hostile ?

Premier obstacle, le choix du terrain... Les herbes piquent, les pommes de pins sont inconfortables et les cailloux blessent. Les plus citadins ne reconnaîtront pas les orties et leur batifolage sera de courte durée. Il paraîtrait que les feuilles d'oseille soulagent la brûlure d'ortie, tout comme une compresse imbibée de vinaigre également. Mais à moins que vous n'emportiez de quoi faire une vinaigrette lors de votre pique-nique, vous devrez attendre votre retour pour être soulagé. Les plus prévoyants emporteront donc une nappe pour accueillir leurs galipettes, si possible molletonnée pour davantage de confort.

Ne vous installez pas près des vaches, en dépit du spectacle bucolique qu'elles offrent, et faites fonctionner votre odorat à plein régime. Vous risqueriez de finir dans des bouses à la suite d'un enchaînement dynamique de positions... L'odeur nauséabonde aurait raison de votre désir, aussi intense fût-il.

Ne soyez pas timides, vous aurez des spectateurs... Certes, à 4 ou 1.000 pattes mais qui seront ravis de ce pique-nique imprévu. Les morsures de fourmis rouges sont très irritantes et vous feront rebrousser chemin. Les mouches raffolent de toutes les zones humides, dont font partie vos organes génitaux : miam, des sécrétions sexuelles, quel festin ! Une lingette fera l'affaire pour essuyer les témoins de votre excitation. Les guêpes offriront un ballet animé au dessus des restes de nourriture. Gare aux piqûres, un anti-histaminique et une crème à base de corticoïdes apaiseront une réaction importante (en cas d'allergie aux hyménoptères, une seringue contenant de l'adrénaline doit être emportée). Il est vrai que partir avec une trousse à pharmacie altère la spontanéité et la joie des ébats champêtres, mais la santé n'a pas de prix.

A la campagne, évitez les herbes hautes, qui abritent vos ébats des regards indésirables mais pas forcément de la langue venimeuse d'un serpent, grand amateur de cet environnement. En cas de piqûre, appelez les secours et suivez les conseils de cet article.

Enfin, pensez à vérifier la météo : les "vrais" montagnards le savent, une randonnée, même érotique, se prépare et le temps est déterminant. Un orage ruinerait votre sulfureux pique-nique. Alors, même si vous avez un coup de foudre pour votre partenaire, attention à ne pas vous faire foudroyer !

par Dr Charlotte Tourmente journaliste à la rédaction d'Allodocteurs.fr