Charge mentale : apprendre à dire non et savoir déléguer

Tâches domestiques, charges administratives... Le concept de "charge mentale", né dans les années 80, refait surface et caractérise mieux qu'à toute autre époque les femmes d'aujourd'hui, obligées de penser à tout et de faire beaucoup de choses. Epuisées, elles risquent leur santé psychique et physique. Avec un risque majeur de burn-out.

Le Dr Aurélia Schneider, psychiatre, reçoit depuis une vingtaine d'années des femmes, et quelques hommes, en situation de détresse psychologique pour cause de surcharge mentale. Dans son livre "La charge mentale des femmes" (éditions Larousse), elle évoque le concept de charge mentale au travers de nombreux exemples et donne de précieux conseils pour y faire face.

Le Dr Aurélia Schneider était l'invitée du Magazine de la santé ce lundi 9 avril 2018. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

