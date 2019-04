Vosges : un tour de France pour l'emploi des seniors

À Senones, dans les Vosges, c'est l'heure des derniers préparatifs pour Jean Antoine. À 54 ans, ce père de famille s'est lancé un défi : faire le tour de France à vélo. Au programme, 3 200 kilomètres. Mais il ne prend pas la route pour les vacances ni pour l'exploit sportif. "J'ai décidé de partir faire un tour de France et d'aller chercher du travail à droite et à gauche, dans tout et n'importe quoi, explique-t-il. De dire, ce n'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on est foutu."

247 CV envoyés

Depuis le mois de janvier, Jean Antoine est en effet au chômage, malgré un CV bien rempli et de nombreuses candidatures. "J'ai envoyé au total 247 CV et lettres de motivation pour 20 réponses négatives", regrette-t-il. Dans son périple de cinq mois, il sera suivi par une agence d'intérim chargée de lui trouver du travail pour une journée à chaque étape. Sur son trajet, l'homme espère convaincre de nombreux employeurs, et souhaiterait aussi rencontrer le président de la République pour lui faire part des soucis des plus de 50 ans.

