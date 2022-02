Ils sont onze seniors à l'origine de cette copropriété d’un genre nouveau. Régis et Françoise, 76 ans, Marie-Hélène, la doyenne, avec ses presque 80 ans, et tous les autres... En tout, cinq familles, treize enfants, et aussi quelques célibataires vivent dans les vingt-deux appartements de cet immeuble inauguré en juin 2018. Mais ce sont bien plus que de simples voisins.

Jardin, atelier et buanderie partagés

La communauté qu'ils ont créée réunit tous les âges. Chacun a son appartement, de 50 à 130 mètres carrés. Tous partagent le jardin, un atelier, une buanderie... Il y a même un studio pour les invités, qu'il suffit de réserver. Ces espaces collectifs, les résidents les administrent eux-mêmes. Cela s'appelle de l'habitat participatif...

L’immeuble compte un tiers de propriétaires, comme Régis et Françoise, et deux tiers de logements sociaux. La plupart des locataires sont employés dans le secteur de la santé, de la culture ou de l’éducation. Pour gérer les espaces collectifs, les résidents ont créé une association. Toutes les décisions sont soumises au vote.

Une alternative inédite pour le grand âge

Les anciens animent des ateliers, les actifs font les courses pour les retraités. Tous s’entraident, autant que possible. L’aventure n’est pas toujours de tout repos, et la cohabitation parfois difficile... Mais dans la France du papy-boom, ce type de résidence expérimente un mode de vie plus autonome pour les seniors, et une alternative inédite pour le grand âge. Ces heureux voisins se sont baptisés "les ToitMoiNous".

Extrait de "Les voisins heureux", un reportage rediffusé dans "Envoyé spécial" le 3 février 2022.

