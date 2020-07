Vélo : quand les seniors se remettent en selle

À 64 ans, Dila Erbilgin a un objectif : aller au travail en vélo. Mais après cinquante ans sans pédaler, les automatismes ont disparu. "Pédaler, ça ne s'oublie pas. Mais sortir en circulation, se sentir à l'aise avec les voitures, c'est complètement différent", explique le sexagénaire. Alors, avec Vincent, son moniteur, ils ont cherché le parcours le plus sécurisé possible jusqu'à la clinique où travaille Dila.

Revoir les fondamentaux

"À Aurillac (Cantal), le souci, c'est que les pistes cyclables ne sont pas forcément continues. Donc il va y avoir des parties où il va y avoir de la circulation comme maintenant. Mais on va rechercher des parties totalement sécurisées", précise Vincent Bonnet, moniteur de VTT. Chaque soir depuis dix jours, les deux hommes révisent les fondamentaux de la pratique du vélo en toute sécurité. Comme Dila, de plus en plus d'adultes veulent se remettre en selle.

