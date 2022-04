Var : rencontre avec sœur André, la nouvelle doyenne de l'humanité

Depuis son fauteuil, sœur André, 118 ans, est la doyenne de l'humanité. La religieuse, qui vit dans un Ehpad à Toulon (Var), a reçu la nouvelle avec humilité. "Une fierté, mais un désastre", confie-t-elle. Née le 11 février 1904, sœur André a connu deux guerres mondiales et 20 présidents de la République. Elle a perdu la vue, mais a conservé sa mémoire et son humour. Même si parfois, sa longévité exceptionnelle lui pèse. "Je souhaite mourir", avoue-t-elle.

"C'est une bibliothèque entière de sa propre vie"

"Elle adore parler, on ne peut plus l'arrêter, parfois je viens la voir pour un quart d'heure et je reste toute la matinée, parce que c'est une bibliothèque entière de sa propre vie", confie David Tavella, le chargé de communication de l’Ehpad. Dépasser Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans, ne déplairait pas à sœur André. Elle garde en attendant l'appétit et souhaite que son nouveau statut de doyenne ne perturbe pas sa tranquillité. "J'espère que demain, ils me ficheront la paix", confie-t-elle, taquine.