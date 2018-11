Tremblez Dieux du stade... voici les Dieux de l'Ehpad !

Ils n’ont rien à envier aux rugbymen les plus sexys… Les pensionnaires de l’Ehpad Orpéa Saint-Fursy, dans la Somme, viennent de poser pour un calendrier 2019-2020. Les clichés, en noir et blanc, sont un clin d’œil au célèbre calendrier des dieux du stade. On y voit les pensionnaires de l’Ehpad s’amuser avec l’objectif, (très) légèrement dénudés. Ce sont des salariés de la maison de retraite, Sébastien Oesch et Sonia Lelièvre, qui ont immortalisé ces moments. Le but : financer un futur voyage thérapeutique pour les pensionnaires.

Source : Ehpad Orpéa Saint-Fursy

C’est la direction qui a eu l’idée du projet. Sans trop d’hésitations, les résidents ont donné leur accord. Au final, chacun a participé. Plusieurs décors ont été utilisés pour l’occasion : un salon de tatouage, un musée ou un salon de coiffure… pour un résultat très vintage. Une exposition a même été organisée !

Vous pouvez réserver votre calendrier de deux façons :

sur place, au 28 Rue Saint-Sauveur, 80 200 Péronne

par mail, à peronne@orpea.net

Le calendrier coûte 10 euros. Pour chaque envoi par courrier, seuls les chèques sont acceptés, et un supplément de 5 euros est demandé pour couvrir les frais de port.