Sexualité : sept personnes sur dix ont encore des rapports après 60 ans

Une enquête parue récemment montre que sept personnes sur dix de plus de 60 ans conservent une vie sexuelle active. Le médecin et journaliste Damien Mascret fait le point sur le plateau du 19/20, jeudi 29 septembre.

Les seniors et le sexe font bon ménage. Le journaliste et médecin Damien Mascret l’explique sur le plateau du 19/20, jeudi 29 septembre. "En réalité, il n’y a que les moins de 60 ans qui s’étonnent que leurs aînés conservent une vie sexuelle active", explique-t-il. S’appuyant sur une étude récente, il indique que neuf personnes sur dix ressentent encore du désir pour leur conjoint. En outre, sept personnes sur dix ont encore des rapports sexuels après 60 ans et découvrent qu’un corps qui vieillit peut rester désirable.

La qualité avant tout

Il y a tout de même des changements avec l’âge. "Le corps est moins fringuant, les rapports sexuels diminuent en fréquence, mais on sait que la fréquence n’est pas un bon indicateur de la qualité. Or, ce que cherchent les seniors, c’est d’abord la qualité", explique Damien Mascret. Le journaliste rapporte une autre étude américaine qui montre que trois seniors sur quatre ont toujours des rapports satisfaisants sur le plan physique, et surtout que trois sur quatre ont de très bons rapports sur le plan émotionnel.