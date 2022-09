Seniors : une femme raconte sa vie amoureuse et sexuelle, à 93 ans

L’amour et la sexualité ? Ça ne pose pas de problème à Paule Giron d’en parler. Cette Parisienne de 93 ans a perdu son mari il y a 12 ans. Vieillir en solitaire a transformé l’idée qu’elle se fait du désir. "Pour se retrouver au lit avec un homme de 85 ans ou 90 ans, il faut que les deux aient un respect du corps de l’autre suffisant pour faire passer le fait que l’on n'est plus en pleine beauté, en pleine jeunesse", explique-t-elle.

"Il faut beaucoup plus d’amour et de tendresse"

La Parisienne, tout sourire, l’assure : "Il faut beaucoup plus d’amour et de tendresse". Depuis quelques années, elle s’accorde la possibilité de nouvelles rencontres et de nouveaux amours. "Je ne suis pas retombée amoureuse, j’ai eu des petits coups de cœur", explique-t-elle. Pour autant, elle ne renonce pas à l’amour, mais "il faut que ce soit beaucoup plus profond qu’au niveau des corps".