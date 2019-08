Séniors : les familles d'accueil, une alternative aux maisons de retraite

La famille Legras s'est agrandie. En plus de leurs enfants, Christophe et Séverine jouent avec trois personnes âgées : Thérèse 77 ans, Marie 88 ans et Anna 94 ans. Prendre soin d'elles à plein temps et partager leur vie quotidienne est leur métier : le couple est accueillant familial. "On est là pour leur préparer à manger, faire des activités comme aujourd'hui un loto. On va se balader. On partage notre vie. Elles font partie de la famille"

En moyenne 30% moins cher qu'en maison de retraite

Pour les accueillir, le couple a fait agrandir sa maison. Chaque retraitée possède sa chambre d'une superficie de 9 m2 minimum. C'est imposé dans le contrat qui lie accueillants et pensionnaires. Ce confort a un cout : 2321 € par résident dont une partie (1932€), fixée librement par la famille, comprend loyers, salaires et services. Une prise en charge en moyenne 30% moins chère qu'en maison de retraite. 10 000 accueillants familiaux sont agréés en France. Un nombre qui s’avère être insuffisant face à des demandes toujours plus nombreuses.

