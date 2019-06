Seniors : la vigilance extrême des communes en temps de canicule

Ils sont 7 500 inscrits au fichier Chalex, un fichier qui recense des personnes âgées et des handicapés. Des Parisiens qui ont demandé à ce que l'on prenne soin d'eux en cas de canicule. Pour s'assurer que tout va bien, ces opérateurs de la ville de Paris appellent tous les deux jours. À chaque fois, ils répètent les mêmes questions, pour détecter des besoins sociaux ou médicaux. La cellule propose aussi aux plus vulnérables d'aller prendre le frais dans des salles climatisées mises à disposition dans chaque mairie d'arrondissement.

Vigilance dans les petites communes

Les petites communes aussi se mobilisent. À Carros, près de Nice, dans les Alpes-Maritimes, une employée de mairie vient tous les jours rendre visite à un habitant et lui apporte de quoi se rafraichir. Elle en profite pour s'assurer qu'il prend soin de lui et qu'il boit assez d'eau. Et ça fait beaucoup de bien à cet habitant. Une attention qui durera jusqu'à ce que le mercure redescende.

