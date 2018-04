Seniors : de plus en plus de divorces

"On ne partage plus rien (...) c'était une belle histoire et elle est finie". À 69 ans, Patrick veut divorcer après 45 ans de mariage, un enfant et quatre petit-enfants. Il espère un divorce par consentement mutuel et veut aller vite. La procédure s'annonce simple : sans pension alimentaire ni garde des enfants. Le patrimoine, souvent plus conséquent à cet âge de la vie, peut pourtant faire hésiter. Surtout, après autant d'années de vie commune, on accumule des souvenirs qui font parfois hésiter.

Le nombre de divorces des seniors a doublé en dix ans

Ils sont toutefois de plus en plus nombreux à prendre, comme lui, la décision de divorcer. En dix ans, le nombre de divorces des seniors a doublé. Chaque année, environ 20 000 seniors divorcent ou se séparent. Avec l'espérance de vie qui s'allonge, le temps de la retraite semble ouvrir de nouvelles perspectives. Besoin de liberté, soif de nouveauté ou envie de changement : en tout cas, ce n'est pas l'âge qui semble pouvoir arrêter les envies de divorcer.

Le JT

Les autres sujets du JT