Ehpad : face au manque de personnel, des formations rapides pour recruter des aides soignantes

Dans les Ehpad, la vie peut être belle, mais cela dépend beaucoup de la qualité du personnel. Face aux difficultés des maisons de retraite à en trouver, des formations accélérées ont été mises en place et sont notamment proposées à des demandeurs d’emploi. Une fédération de 500 maisons de retraite a ainsi créé une formation rapide de 30 jours. En quelques semaines, on apprend ainsi les gestes et les bonnes attitudes pour s’occuper des résidents.

1 800 euros nets en début de carrière

À Beaux, en Haute-Loire, c’est l’heure du thé, et Hélène Picone a organisé un quizz musical pour les résidents.Avant de se reconvertir en aide-soignante, elle a été tour à tour standardiste, agent de sécurité ou employée en usine. Mais c’est son dernier métier qui lui plaît le plus. "Les résidents vous apportent beaucoup, et le matin je me lève pour aller travailler avec plaisir", affirme-t-elle. Pourtant, le métier n’attire pas, malgré des hausses de salaire. Aide-soignant en début de carrière, c’est autour de 1800 euros nets.