Présidentielle 2022 : la prise en charge des personnes âgées, un sujet majeur de la campagne

Comment bien vieillir en France ? Jeudi 24 mars, le journaliste Adrien Rohard, présent sur le plateau du 12/13, présente trois citoyens avec qui il a échangé sur ce sujet. C’est une réelle préoccupation pour Régine, grand-mère de six petits-enfants, Thierry, dirigeant d’une entreprise, et Andy, étudiant. Malgré son jeune âge, il assure que le thème des seniors l’intéresse car "finalement, s'[il] ne se préoccupe pas des conditions de vie des seniors aujourd’hui, il ne sera pas légitime à se plaindre demain".



Un renforcement des contrôles souhaité dans les Ehpad

"Aujourd’hui, plus de 18 millions de Français ont plus de 60 ans. Ça représente un Français sur quatre", précise le journaliste Adrien Rohard. Les questions du "bien vieillir en France" et des Ehpad risquent donc de devenir "de plus en plus ardues et angoissantes". Alors, que proposent les candidats ? Tous souhaitent augmenter les moyens financiers et humains dans les Ehpad, ainsi qu’un renforcement des contrôles dans ces établissements. "Seuls Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel vont plus loin, en voulant interdire les Ehpad privés", ajoute le journaliste. Cependant, les établissements publics manquent de places.