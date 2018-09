Plus d'un quart des plus de 60 ans n’utilisent jamais Internet

L'association les Petits Frères des Pauvres a mené une étude, révélée par "Le Parisien".

Plus d'un quart (27%) des personnes âgées de plus de 60 ans n'utilisent pas internet, indique une étude publiée par le Parisien, mercredi 26 septembre. Ce chiffre grimpe à 59% pour les personnes âgées de plus de 80 ans, d'après l'enquête menée par l’association les Petits Frères des Pauvres*.

"Des personnes plongées dans un isolement social"

"Nous avons un devoir d’alerte face à une situation qui plonge ces personnes dans un isolement social encore plus grand que celui qu’elles connaissent déjà, dénonce Armelle de Guibert, déléguée générale des Petits Frères des Pauvres. C’est inacceptable car le numérique est pour nos aînés un vecteur de lien. Arrêtons de considérer les plus âgés comme une génération perdue qui ne s’intéressera jamais aux outils numériques."

D'après l'association, les raisons de cette déconnexion s'explique par des raisons économiques, plus que générationnelles. Les femmes seules et bénéficiant d'une petite retraites sont, en effet, celles qui ont le moins accès à internet.

*L'enquête a été réalisée par téléphone du 17 au 30 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1 053 personnes âgées de 60 ans et plus, suivie d’entretiens individuels réalisés du 1er au 20 juin avec 11 personnes de 61 à 94 ans