Permis : remise à niveau pour les seniors

Chaque jour, Josette, 78 ans, emprunte le même trajet. Des routes de campagne puis la ville, à une vitesse raisonnable. Mais il est arrivé plusieurs fois qu'elle se fasse peur sur la route, en ne freinant pas assez tôt ou en étant imprudente dans un croisement. Elle a donc décidé de participer à l'opération révision organisée à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique). Au programme, 20 questions, sans toujours les bonnes réponses, car depuis le passage du permis des séniors, certaines règles ont pu évoluer.

Aucun risque de perdre son permis

"Je ne voulais pas venir, en fin de compte c'est ma femme qui m'y a poussé un petit peu, explique Patrick Falkowie, 70 ans. J'ai le permis depuis plus de cinquante ans donc je vois que dans le e code, il y a des panneaux qu'on ne connaissait pas. C'est très utile." Ici, les seniors testent donc leurs aptitudes, sans aucun risque de perdre leur permis de conduire. Les gendarmes sont là pour sensibiliser et pas pour sanctionner.

Le JT

Les autres sujets du JT