Paris : un homme meurt dans l'incendie d'un Ehpad

Les résidents de l'Ehpad ont trouvé refuge dans un café. Dimanche 15 septembre, un incendie s'est déclaré vers 21h20 dans le 16e arrondissement de Paris, dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Arrivés rapidement sur place, les pompiers ont maîtrisé le feu en deux heures environ. Un homme âgé de 100 ans est décédé et deux résidentes de 88 et 96 ans ont été grièvement intoxiquées. L'une d'elles est entre la vie et la mort. "À notre arrivée, le feu se situe dans une chambre d'un résident, le feu est resté localisé dans la chambre, mais les fumées, elles, se sont répandues", explique le commandant Éric Moulin, porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Enquête ouverte pour homicide involontaire

Sept personnes ont pu être sauvées par les soldats du feu, toutes très dépendantes. Selon la maire de l'arrondissement, Danièle Giazzi, une cigarette mal éteinte pourrait être à l'origine de l'incendie au deuxième étage du bâtiment. Une élue pour qui le protocole de sécurité a été respecté. Une enquête a été ouverte lundi 16 septembre pour homicide involontaire.

