VIDEO. Bernard Le plat, centenaire et pongiste

Deux fois par semaine, Bernard Leplat traverse la ville pour se rendre à l'entraînement. Dans quelques jours, Bernard fêtera ses 100 ans. Mais pour rien au monde il ne manquerait une séance de tennis de table avec ses copains du club de Vimoutiers (Orne). Ici, Bernard c'est un peu la mascotte, au pantalon en velours et mocassins aux pieds. "C'est un sport qui n'est pas violent, mais il faut quand même de l'entraînement, car on s'essouffle assez vite, surtout quand on a mon âge", confie Bernard Leplat. Après avoir joué durant toute sa jeunesse, Bernard a repris sérieusement le tennis de table il y a une vingtaine d'années.

Agriculteur, résistant et maire

Le quasi centenaire est né le 7 avril 1919 près de Vimoutiers. Agriculteur pendant cinquante ans, il a aussi été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, puis maire de son petit village dans l'Orne. Désormais cinq fois arrière grand-père, il partage sa vie depuis une vingtaine d'années avec Geneviève, 90 ans, sa seconde compagne. "On s'est rencontrés au bal, puis après on s'est mis ensemble", confie Geneviève.

