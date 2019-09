Meuse : des sorties au grand air pour les résidents d'un Ehpad

Yvonne Jeannet et Brigitte Essertel sont en balade. Résidentes dans un Ehpad de la Meuse, elles visitent les abords d'un canal à bord d'un tricycle à assistance électrique. Un bol d'air très apprécié. "C'est plus qu'important, c'est vital, on a besoin de la nature", confie Yvonne. Cette idée de sortir les résidents peut sembler évidente, mais elle n'est pas forcément aisée.

Retrouver du lien social

Daniel Sainte-Croix, directeur de l'établissement, en a eu l'idée en naviguant sur internet et aujourd'hui, les balades autour de Ligny-en-Barrois permettent de retrouver un peu de lien social. "Il y a toute cette interaction qui se fait avec la population, avec le paysage. Sortir dehors c'est quand même hyper important", explique Daniel Sainte-Croix. Grâce à des formations, ces sorties deviendront régulières très prochainement. Brigitte et Yvonne ont déjà réservé leur place.

