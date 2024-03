Orpea : un changement de nom qui interroge

Orpea devient Emeis, un changement de nom et de logo pour, peut-être, un changement de méthode, après un important scandale de maltraitance dans les Ehpad du groupe.

Une nouvelle identité pour redorer l'image d'Orpea. Un nouveau nom et un nouveau logo dévoilés par le directeur général du groupe sur X : "Aujourd'hui, nous devenons Emeis groupe. Ce changement est bien plus qu'un changement de nom. Emeis est un projet collectif et exigeant. Il permet de répondre aux enjeux sociétaux : la santé mentale et physique, et le grand âge", a indiqué Laurent Guillot. Manquements dans la gestion du personnel, structures surchargées, et cas de maltraitance de certains résidents... des dérives avaient été dénoncées en janvier 2022 dans le livre "Les fossoyeurs", du journaliste Victor Castanet.

Un groupe sauvé de la faillite par la Caisse des Dépôts

À la suite de sa parution, des dizaines de familles témoignent, comme Isabelle Schwartz, fille d'une résidente d'un Ehpad Orpea. "Elle était dans un état proche de la mort, puisqu'elle était multifracturée", précise Isabelle Schwartz. Depuis, Orpea fait l'objet de poursuites judiciaires. Lourdement endetté, le groupe, qui emploie 28 000 salariés en France, a été sauvé de la faillite par la Caisse des Dépôts. Un consortium en a pris le contrôle en décembre 2023.