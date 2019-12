Loire-Atlantique : des seniors privés d'ascenseurs

Pour France, 79 ans, monter difficilement les marches qui mènent à son logement est devenu un calvaire quotidien. Les pannes répétées de l'ascenseur de sa résidence située à Orvault (Loire-Atlantique) la forcent à laisser son déambulateur au rez-de-chaussée. "J'avais des courses à faire, je n'ai pas pu car je suis fatiguée, j'ai mal", souffle la résidente. Depuis début décembre, l'ascenseur de la résidence a connu plusieurs pannes. En cause : des inondations dans le sous-sol du bâtiment.

Le bailleur reconnait avoir mis du temps à réagir

Une situation que dénonce Chantal Le Ménélec, adjointe au maire d'Orvault en charge du logement des seniors. Depuis le début du mois, elle tente sans succès de faire le lien entre Aiguillon, le bailleur, et les habitants. "Une résidence seniors ne doit pas avoir ce genre de soucis. Ça peut arriver sur une journée, on doit pouvoir appeler un ascensoriste et puis dire je suis en panne", estime-t-elle. De son côté, le bailleur reconnait avoir mis du temps à réagir. Selon lui, difficile de trouver des artisans pour gérer l'inondation de l'immeuble pendant les fêtes. Si les réparations ne sont pas terminées lundi 30 décembre, le bailleur fera appel à des associations pour aider les résidents et leur porter des produits de première nécessité.

